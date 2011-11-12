Ovit Dağı ulaşıma kapandı

T24 - Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize-Erzurum kara yolunun Ovit Dağı mevkisi ulaşıma kapandı.





AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rize-Erzurum kara yolunun İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda, kar yağışı ve tipi etkili oluyor.





Bir süreden beri kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geceleri ulaşıma kapatılan karayolu, gece etkili olan yağış sonucu kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaşması nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı.





Öte yandan, kar kalınlığı İkizdere ilçe merkezinde 5 santimetre, bazı köylerde ise 25 santimetreyi buluyor.



