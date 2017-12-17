Ovidus'un Roma sürgünü 2 bin yıl sonra iptal edildi

Roma İmparatoluğu'nun "altın dönem" şairlerinden Ovidius'un yaklaşık 2000 yıl önce Roma'dan atılmasına neden olan sürgün kararı Roma belediyesi tarafından iptal edildi.

İmparator Augustus tarafından M.S. 8 yılında, halen gizemini koruyan bir nedenle sürgüne mahkum edilen Ovidius, bugünkü Romanya sınırları içinde yer alan Köstence'ye gönderilmişti. Ovidius, bundan 9 yıl sonraki ölümüne kadar bir daha Roma'ya dönememişti.

Tam adıyla Publius Ovidius Naso, sürgüne gönderilmesinin nedenini kendisi de net olarak açıklamamış ancak bir şiirinde bunun nedenini "bir şiir ve bir hata" olarak belirtmişti.

'Sürgünün nedeni yasak aşk' iddiası

Ovidius'un sürgün edilmesi, edebiyat tarihinin gizemleri arasındaki yerini koruyor.

Sürgüne yollanma nedeniyle ilgili ortaya atılan iddialar arasında, İmparator Augustus'un kızının da karıştığı bir yasak aşk hikayesi, Augustus'un gizli bir ilişkisini keşfetmesi ya da şiirlerinin imparatora rahatsızlık vermesi de bulunuyor.

Roma belediyesi "yapılan yanlışı düzeltmek" amacıyla, ölümünün 2000. yılında Ovidius hakkındaki kararını önceki gün iptal etti.

Roma Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran 5 Yıldız Hareketi'nin talebiyle yapılan oylamanın ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo, "Bugün aldığımız karar sembolik önem taşıyor çünkü sanatsal ifade özgürlüğünün her geçen gün daha da baskı altına alındığı bir toplumda sanatçıların kendilerini özgürce ifade edebilmesini savunuyor" dedi.

Ancak muhalif kanat meclisteki oylamaya katılmadı ve 5 Yıldız Hareketi'ni, kentin daha önemli sorunları dururken vakit kaybetmekle suçladı.

Floransa kenti de, "İtalyan dilinin babası" sayılan Dante Alighieri hakkındaki sürgün kararını yaklaşık 700 yıl sonra, 2008'de iptal etmişti.