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Kültür-Sanat

Ovanören'de Demir Çağı'nın izleri

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören beldesindeki höyükte Demir Çağı'na ait mekânlar ortaya çıkarıldı.

04 Eylül 2008 03:00

Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 30 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarını Nevşehir Valisi Mehmet Asım Hacımustafaoğlu, Gülşehir Kaymakamı Süleyman Yıldırım ve Nevşehir Müze Müdürü Halis Yenipınar yerinde inceledi.

Kazı ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Hacımustafaoğlu, geçen yıl başlayan kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde höyüğün güney batısında yer alan surlarda sondaj çalışmaları yapıldığını, yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde sur duvarlarına rastlandığını bildirdi.

Kazı ekibi yetkilileri de surların Hitit döneminde yapıldığının, Demir Çağı'nda iki kez onarım gördüğünün, surlardaki en son yapıların da M.Ö. 8. yüzyılda hüküm süren Tabal Krallığı'na ait olduğunun anlaşıldığını, höyüğün içinde yapılan kazılarda da Demir Çağı'na ait mekanlar ortaya çıkarıldığını belirttiler. Yetkililer, demir ok ucu, pişmiş toprak ağırşak, ağırlık, kemikten
yapılmış biz ve iğne gibi taşınır kültür varlıklarının bulunduğunu da kaydettiler.

Kazılarda, Demir Çağı'nda da yoğun yerleşime sahne olan surlarla çevrili kentin gerek Hitit İmparatorluk gerekse Geç Hitit Dönemi'nde özellikle Tabal Krallığı'na bağlı önemli kentlerden biri olduğuna dair bulgulara rastlandığı ifade edildi.

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