Oval Ofis'te üçlü görüşme 'iyi bir fotoğraf olmadı'

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden alma kararını savunmak ve bu kararla "Rusya soruşturmasının üzerini örtmeye çalıştığı" iddialarını çürütmek için farklı kanallar aracılığıyla açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray'da, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile kameralar karşısında iken gelen "FBI Başkanı'nı neden kovdunuz" sorusuna, "çünkü işini iyi yapamıyordu" yanıtını verdi.

Trump, sonrasında twitter hesabı üzerinden ise, geçmişte James Comey'nin istifasını isteyen Demokrat partililerin açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı.

James Comey'nin "kovulma" kararının duyulduğu ilk andan itibaren, Demokrat parti, "neden şimdi" sorusu ile Trump yönetimini sıkıştırıyor.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, bu yöndeki sorulara, "Trump'ın göreve başladığından bu yana Comey'i kovma kararında" olduğunu açıklayarak yanıt verdi.

Trump yönetimi, Comey'nin görevden alınmasının, Hillary Clinton'ın e-postaları ile ilgili olduğu konusundaki pozisyonunu koruyor.

Ancak Amerikan medyası, Comey'nin yakın zamanda Adalet Bakanlığı'ndan Rusya-Trump soruşturması için daha fazla kaynak talep ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı adına yapılan açıklamada ise bu haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, gelecek hafta ifade vermesi için James Comey'e bir davet yolladı.

Rusya soruşturmasının bağımsız bir savcı tarafından yönetilmesi için Trump yönetimine yapılan çağrılara ise Beyaz Saray'dan olumsuz yanıt geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

James Comey ise ekibine yolladığı veda mesajında, "Bu kararın neden alındığı ya da nasıl uygulandığı konusunda kafa patlatmayacağım" ifadesini kullandı.

Eğer Donald Trump'ın amacı, kendi yaşadıkları ile Richard Nixon'un ( 37. ABD Başkanı) istifası ile sonlanan skandalın karşılaştırılmasını engellemek ise, Nixon'a başkanlığı döneminde en yakın olan isim olan Henry Kissinger ile Oval Ofis'te buluşması iyi bir görüntü olmadı.

Dahası, James Comey'nin, "Trump'ın yakınındaki isimlerle - Moskova büyükelçiliği ilişkilerini araştırmaya başladığı için kovulduğu" suçlamalarının dile getirilmeye başlanmasının hemen ertesi günü, Rus Büyükelçisi Sergei Kislyak'ın Beyaz Saray'da ağırlanması da iyi bir görüntü olmadı.

O görüşmeye ilişkin tek fotoğrafın ise, üstelik ABD medyası odaya alınmamışken, bir Rus devlet fotoğrafçısı tarafından çekilmiş olması, Demokratlara yakın gelecekte gerçekleşecek seçimlerde önemli bir kampanya kozu verdi.

Seçim kampanyası döneminde, Trump, "silahla birini vursam destekçilerim yanımda olmaya devam eder" öngörüsünü şaka yoluyla dile getirmişti.

Fırtınaya dönen Rusya tartışmasının tam ortasında, Rus büyükelçisi ile gülerek fotoğraf çektirmek, Trump için buna yakın bir sınav olacak.