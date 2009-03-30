‘Oval Ofis’ skandalı film oluyor

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişki ‘Özel İlişki’ adıyla beyazperdeye aktarılacak.



‘Özel İlişki’, daha önce İngiliz kraliyet ailesinin Prenses Diana'nın ölümü karşısında verdiği tepkiye odaklanan ‘Kraliçe’ filmi ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in yükseliş hikâyesini anlatan ‘Anlaşma’ filmlerinin senaryosunu yazan Peter Morgan'ın politik üçlemesinin son filmi olacak.



Morgan filmin hem senaryosunu yazacak hem de yönetmenliğini yapacak. Filmde, Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişkinin, Bill Clinton'ı başkanlık koltuğunu kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bırakması anlatılacak.



‘Özel İlişki’de Bill Clinton'ı Dennis Quaid, şu anda ABD Dışişleri Bakanı olan eski first-lady Hillary Clinton'ı da Juliane Moore canlandıracak. Martin Sheen de eski İngiltere Başbakanı Tony Blair rolünde oynayacak.

