Ovacık'ta 3 kamu arazisi ihaleye çıkarılacak; Belediye Başkanı: inşaat yaptırmayacağız; mücadele edeceğiz

Ovacık’ta 3 ayrı kamu arazisi 49 yıllığına tahsis edilmek üzere ihaleye çıkarılıyor. Munzur Koruma Kurulu “Bu politikanın hedefi, geçimlerini küçük çiftçilik ile sağlayan Ovacıklıların toplumsal yapısıdır” tepkisi verdi. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu da “Burası sekizinci büyük tarım ovası ilan edildi ve burada inşaat dahil herhangi bir şey yapılmaması lazım. Ovacık halkına zarar verir. Mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Tunceli’ye bağlı Ovacık’ta, yüzölçümleri 837 bin 844, 358 bin 680 ve 685 bin 138 metrekare olmak üzere şu an tarla vasfındaki 3 ayrı kamu arazisi 49 yıllığına tahsis etmek için ihaleye çıkarılıyor. İhale ilanında yatırımın konusu “eğitim, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer yatırımlar” olarak yer alıyor. Bölge sakinleri tepkili. Munzur Koruma Kurulu üyeleri yaptıkları açıklamada, “Bu politikanın temel hedefi, geçimlerinin tamamına yakınını küçük aile çiftçiliği ile sağlayan Ovacık halkının toplumsal yapısıdır. Köylerinde tarım/hayvancılık ile geçinenlere darbe vuracaktır” dedi.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, söz konusu arazilerin 8. büyük tarım ovası ilan edilen bölge içinde kaldığına dikkat çekerek “Bu arazilerin tahsis edilmesi Ovacık halkına zarar verir. İhaleyi kim alırsa alsın Ovacık halkı ve Ovacık Belediyesi ihaleyi alana karşı mücadele edecek” dedi.

Tunceli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan arazilerin ihale bedelleri 10 milyon 125 bin lira, 2 milyon 500 bin ve 2 milyon 740 bin lira değerinde. Munzur Koruma Kurulu yaptığı açıklamada, “Baraj, HES, Kamulaştırma, Maden, Taşocağı, Dere Islahı, Munzur Gözeleri Peyzaj Projesi, Munzur Suyu’nun Taşınması derken bir de Ovacık ilçesinde 3 adet arazinin ‘49 yıllığına kiralanma’ bahanesi ile büyük şirket veya şirketlere peşkeş çekilme planı ile karşı karşıyayız” denilen açıklamada özetle şu ifadeler kullandı:

“3 ayrı kamu arazisinin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine açılacak olması gerekçesi ile yerel halkın, sivil toplum örgütlerinin ve yerel idarecilerin onayı ve izni alınmaksızın 49 yıllığına tahsis edilmek üzere, yapılan başvurular arasından büyük teşvikler de verilerek yangından mal kaçırırcasına, firma ya da firmalara, altın tepsi içinde verilmesi hedeflenmektedir. Gıdayı üreten egemendir. Bu politikanın temel hedefi, geçimlerinin tamamına yakınını küçük aile çiftçiliği ile sağlayan Ovacık halkının toplumsal yapısıdır. Köylerinde tarım/hayvancılık ile geçinenlere darbe vuracaktır. Ovacık çiftçisi toprağını terk etmek zorunda kalacak ve zaten yaşanmış olan asimilasyona maruz kalmaya devam edecektir.”

"İnşaat yaptırmayız"

Açıklamada ayrıca, “Bu arazilerin şirketlerin tekeline bırakılmaması, topraksız köylüye ya da kuruluş çalışmaları sürdürülen kalkınma ve üretim kooperatiflerine tahsis edilerek, bu toprakların gerçek sahipleri olan yerel halkın kullanımına aktarılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yerel idareye hiçbir şekilde sorulmadığına dikkat çeken Maçoğlu da ‘Burası sekizinci büyük tarım ovası ilan edildi ve burada inşaat dahil herhangi bir şey yapılmaması lazım. Ovacık halkına zarar verir. Biz daha önce de yazı yazdık. İtiraz ettik. Kabul görmedi. Maalesef bize danışmıyorlar. O gün geldiğinde herhangi bir inşaat olduğunda biz müdahil olacağız ve oraya ruhsat vermeyeceğiz. İnşaat yaptırmayacağız. Kooperatif olarak almak istedik ancak 2.5 milyon lira yatırmamız gerekiyor, yani bizim bu parayı bulmamız ve yatırmamız mümkün değil. Fiyatlar yüksek olduğu için yerel üretici de giremiyor” dedi.