Ovacık'ın tek ilkokulunda tüm görevliler açığa alındı!

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki tek ilkokul olan Gözeler İlkokulundaki tüm görevliler açığa alındı.

Evrensel'in haberine göre, okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı tarafından OHAL kararnamesi ile 11 bin 285 eğitim işçisinin açığa alınması sonucu öğrenci ve velileri zorluklar bekliyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki tek ilkokul olan Gözeler İlkokulundaki tüm görevliler açığa alındı. Tüm öğretmen, idareci ve memurların açığa alındığı Gözeler İlkokulunda eğitim yılının nasıl başlayacağı merak konusuyken Ovacık halkı yaptığı eylemle öğrencilerin bir an önce öğretmenlerine kavuşmasını istedi.

Ovacık ilçesinde 25 öğretmen ve 9 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının açığa alınması yapılan basın açıklaması ile kınandı. Ovacık’ta turistik otel önünde bir araya gelen yüzlerce kişi “Baskı ve şiddet politikalarınız karşısında diz çökmedik, çökmeyeceğiz” pankartı açarak ilçe merkezine kadar yürüyüş düzenledi. Açıklama yapan Eğitim Sen Ovacık Temsilcisi Turhan Bilge, Dersim’de 418’i öğretmen, 86’sı memur 504 memurun işten atılmasını kınadı. İlçe merkezindeki tek ilkokul olan Gözeler İlkokulunda görevli bütün idareci, memur ve öğretmenlerin görevden alındığını söyleyen Bilge, bir hafta sonra başlayacak olan eğitimde bu okulda eğitim ve öğretimin nasıl yapılacağını sordu.

Eğitime nasıl başlanacak?

Bilge, “Bu haksız ve hukuksuz olarak yapılan görevden almalar öğrencileri velileri ve görevden uzaklaştırılan öğretmen ve memurları mağdur etmektedir. Öğrenciler öğretmenlerine kavuşmalı. Eğitim ve öğretim sağlıklı başlamalıdır. Bir an önce yapılan hukuksuzluktan vazgeçilerek görevden alınan bütün arkadaşlarımız göreve iade edilmelidir” dedi.