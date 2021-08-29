Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, 12. günü geride bıraktı. Valilik, bölgenin vatandaşlar için tehlikeli olduğunu söylerken bölgeye gitmek isteyen belediye başkanlarına izin verilmedi. Ovacık ilçesi Buzlutepe köylüleri, "Yangın 600 metre yakınımızda" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan'ın haberine göre, yangın Ovacık ilçesine bağlı Buzlutepe köyünün Hınzori ve Çamurek mezralarına ulaştı. köylüler “Valilik ‘söndürdük’ diyor ya buyrun söndürdükleri ortada. Hozat’tan başlayan yangın buralara kadar uzandı yeterli müdahale yapılmadığı için. Köyümüze 600 metre kadar yaklaştı. Yangın için yol açma çalışması yapılıyordu ancak sonra başka yerden yapılacak diye yarıda kestiler. Öncelikle yerleşim alanı yakınından başlayarak yangına müdahale edilmelidir. Bölge engebeli bir arazi olup yangın söndürme uçak veya helikopter müdahalesi şarttır” ifadesini kullandı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Ovacık ve Hozat ilçesi arasındaki Buzlutepe köyü ve Hozat ilçesi sınırındaki Tanzi Deresi’nin batı kısmında çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu “Buzlutepe köyü arka tarafında hiçbir müdahale göremedik. O bölgede yanan yerler kendiliğinden söndüğü için bu açıklama geliyor. Yeterli bir müdahale yok. Havadan müdahale şart” diye konuştu.

Yangın bölgesine gitmek isteyen Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve avukat Barış Yıldırım’a ise izin verilmedi. Başkanlar yaptıkları açıklamada önce havadan müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.