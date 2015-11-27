Ovacık Belediyesi 'komünist fasulye' satarak 78 öğrenciye burs veriyor

Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Ovacık Belediyesi, geçen yıl ektiği ve bu yıl sattığı nohut ile fasulyeden kazandığı gelirle, 78 üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. Maçoğlu ayrıca, ilçe merkezindeki 100 aileye her ay gıda ve ihtiyaç malzemeleri yardımı yapıyor.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçen Nisan ayında ilçedeki Hazine'ye ait yaklaşık 650 dönüm araziye nohut, kurufasulye ve patates ektirdi. Tamamen organik olarak yetiştirilen kurufasulye ve nohutlar için Avrupa ve Türkiye'den gelen siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyleyen Maçoğlu, eldeki ürün talepleri karşılamayınca Ovacık İlçesi'ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlardan yardım istedi. Köylülere ait ve tamamen organik olan fasulye ve nohutları da satarak büyük bir gelir kapısı açan Maçoğlu, belediye giriş katında 6 gencin, günde 10 saat çalışarak gelen talepleri karşılamak için nohut ve fasulyeleri ambalajladığını söyledi.

"Organik Ovacık fasulyesini ve nohudunu iç piyasaya süreceğiz"

Belediye olarak 8 ton kuru fasulye ve nohut elde ettiklerini belirten Başkan Maçoğlu, ücretsiz tohum verdikleri köylülerin de tonlarca ürün elde ettiğini ve iç piyasadaki yoğun talepleri karşılamaya çalıştığını anlattı. Başkan Maçoğlu, "Bu yıl daha fazla köylümüze ve vatandaşa tohum desteği vereceğiz. Hem biz belediye olarak, hem köylümüz geçen yıl ektiğimizin 3- 4 katı fazla ekim yapacağız. Bir marka haline gelen organik Ovacık fasulyesini ve nohudunu iç piyasaya süreceğiz" dedi.

Belediye olarak nohut ve fasulyeden elde ettikleri gelirle ilçede yoksul ve durumu iyi olmayan 100 aileye çeşitli yardımlar yaptıklarını belirten Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Tuncelili 78 üniversite öğrencisine de ayda 200 lira burs verdiklerini söyledi. Maçoğlu, burs verdikleri öğrenci sayısını gelecek yıl iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Maçoğlu, organik olarak yetiştirdikleri fasulyenin kilosunu 8, nohutu da 7 liradan sattıklarını kaydetti.