Ovacık Belediye Başkanı, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için makam aracını sattı: Araba olmadan da gezebiliyoruz

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, kış koşulları nedeniyle sokakta yaşamakta güçlük çeken hayvanlar için makam aracı dahil 3 belediye aracını ihaleye çıkararak, 170 bin TL'ye sattı. Satıştan elde edilen kaynakla sokak hayvanları için kulübeler yaptırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında halkın evlerinde kalması ve kış koşulları nedeniyle sokak hayvanları da barınmada ve yiyecek bulmakta zorlanıyor.



Tunceli'nin 3 bin nüfuslu Ovacık ilçesinde, sokak hayvanlarının mama ve barınak ihtiyacının karşılanması için Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, makam aracı dahil 3 belediye aracını ihaleye çıkararak, satışını gerçekleştirdi. Satıştan elde edilen 170 bin TL kaynakla ilçedeki sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

"6 ay kış yaşanıyor, sokaktaki dostlarımıza barınak yaptık"

Ovacık ilçesinde 6 ay boyunca kış şartlarının hakim olduğunu dile getiren Başkan Sarıgül, "Ovacık, çok soğuk bir ilçe ve bizler de bu ilçede sokaktaki dostlarımızı soğuktan korumak için onlara kulübe ve barınak yapmak için yola çıktık. Hayvansever Işık Berfin ve arkadaşlarının katkılarıyla küçük kulübeler yaptık. Bu kulübelerin bir kısmına büyük köpekleri bir kısmına da kedileri yerleştiriyoruz. Sokak hayvanlarını bu şekilde soğuktan koruyacağız.



Belediyemizin bütçesi düşük olduğu için hayvanseverlerden mama desteği de isteyeceğiz. Fakat şu an yaptığımız ve yapacağımız barınaklar için belediyemizde makam aracı dahil 3 aracımızı sattık ve 170 bin TL'lik kaynak yarattık. Bu kaynağın tamamını hem bu yıldan hem de gelecek yıl yapacağımız barınaklar dahil olmak üzere sokak hayvanları için kullanacağız. Halkımızdan istediğimiz; bu hayvanların da canının olduğunu, soğuk kış günlerinde yavruların ölebileceğini hatırlayarak sahiplenmeleridir. Bu vesileyle her binanın önüne kulübe yapıyoruz" diye konuştu.

"Makam aracı olmadan da gezebiliyoruz"

Ovacık küçük ilçe olduğu için makam aracına gerek duymadığını belirten Sarıgül, "Makam aracıyla 3 aracımız vardı. Otomobil, traktör ve eski bir kamyonumuz vardı. Bunları satarak iyi bir kaynak elde ettik. Bizler burada makam aracı olmadan da gezebiliyoruz.



Zaman zaman belediyemizin araçlarıyla acil gideceğimiz bir yerler olursa gidebiliriz. Kendi özel aracımızı kullanabiliriz, bir makam aracı gerekmiyordu. Makam aracının zamanla değeri düşecek. Sokak hayvanlarının üşümemesi için onu satmak daha mantıklı geldi" dedi.