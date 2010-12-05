-OVAAZATLI'DA SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANDI MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 05.12.2010 - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 651 oyla AK Parti adayı İlhan Gürkaş kazandı. Mahalle statüsüne dönüştürülen ancak mahkeme kararıyla yeniden belediye statüsü kazanması sonucu seçime gidilen Ovaazatlı'da, belediye başkanı ile belediye meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. Ovaazatlı İlköğretim Okulu'nda 5 sandıkta, 1280 seçmenin 1220'si oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların 651'ini AK Parti adayı İlhan Gürkaş alırken CHP adayı 313, Demokrat Parti 92, MHP 77, Türkiye Partisi 20, Saadet Partisi 7 oy aldı. 60 oy geçersiz sayıldı.