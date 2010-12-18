Ovaaltı seçimlerinde kasa kasa bira dağıtıldı

T24 - Geçen hafta belediye seçimi yapılan Ovazaltı'da siyasi partilerin adeta promosyon yarışana girmiş. Geçen hafta belediye başkanlığı için sandığa giden Ovaazatlı’da partilerin oy için promosyon yarışına girdiği ortaya çıktı



Bursa’nın M.Kemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı beldesinde ilginç bir belediye başkanlığı seçimi yaşandı.



5 Aralık seçimlerinin sonucunda referandumda yüzde 73 “hayır” çıkan beldede, yüzde 56.1 ile AK Parti’nin adayının Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, sandık kapışması, sonuç kavgasına dönüştü. Partisinin Ovaazatlı seçimlerini, seçim yasaklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yargıya taşıyacağını açıklayan MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, “Ben hayatımda böyle seçim görmedim” diyerek seçim bölgesi bölgeden yaşananlara ilişkin ilginç iddiaları gündeme getirdi.



Özensoy’un VATAN’a aktardığı iddialar, Ovaazatlı’nın bin 280 seçmeninin sandık başına gidene kadar “krallar gibi” bir seçim dönemi geçirdiğini ortaya koydu. Özensoy’un iddiasına göre hemen hemen tüm partiler seçim öncesi kadın seçmenleri İstanbul, Çanakkale ve Bursa Uludağ’da gezmeye götürürken, AK Parti’nin seçim promosyonları arasında “Bursa İskenderi ile bira da” yer aldı. Özensoy’un gündeme getirdiği iddialar konusunda VATAN’ın sorularını yanıtlayan AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu’nun açıklamaları da bin 280 seçmenin oyunu kullanana kadar “yiyip, içip, gezdiğini” doğruladı. Koyuncu, Ovaazatlı’lı kadınların partisinin kadın kolları tarafından İstanbul’a götürüldüğünü ve Topkapı sarayı gezisi düzenlendiğini doğrularken, Roman seçmenlere bira dağıtıldığı iddiası için ise, “Ali Koyuncu olarak bira ikram ettiniz mi diye sorarsanız ‘Hayır ben yapmadım’ ama AK Partili Belediye Başkan adayı yapmıştır birşey diyemem. CHP ve MHP’liler de yapmıştır belki” karşılığını verdi. Muhalefet partilerinin seçimi niye kaybettiklerini irdelemek yerine AK Parti’yi suçlamalarını yadırgadığını ifade eden Koyuncu, “Ovaazatlı seçimleri AK Parti’nin yüzde 42’yi anladığının göstergesidir. Demek ki AK Parti olarak biz takım oyununu iyi oynamışız” değerlendirmesinde bulundu. İddialara göre AK Parti gibi CHP’liler seçmenleri Çanakkale’ye, DP’liler de Uludağ’a götürdü. DP adayını destekleyen Manisalı bir işadamı ise, “borcum var” diyene nakit para dağıttı.





KASA KASA BİRA DAĞITILDI



1280 seçmenin bulunduğu beldeye seçim öncesi kepçe hediye edildi. Bakan Çelik belediye kasasına 1 trilyon koyma vaadinde bulundu. İddiaya göre 128 Roman vatandaşın evine kasa kasa bira dağıtıldı.





