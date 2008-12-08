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Ekonomi

Outletlerin satışları taban yaptı

Outlet mağazalarda fiyatlar son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor.

08 Aralık 2008 02:00

Ünlü markaların ürünlerinin çok daha ucuza satıldığı outlet mağazalarda fiyatlar son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor.

İzmir-Bodrum yolunda kurulu çok sayıdaki outlet mağazasında ünlü markaların kot pantolonlarını 9 YTL'ye 1300 YTL'lik takım elbiseleri 300 YTL'ye almak mümkün. Bazı mağazalar krizden nasibini alıp kapanırken, kiralığa çıkarılan dükkanlara kiracı bulunamıyor.

Geçmiş yıllarda tatilcilerin uğrak yeri olan outletler kampanyalarla ayakta durmaya çalışırken, alışveriş yapan müşteriler de nakit ödeme yerine kredi kartı kullanmayı tercih ediyor.

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