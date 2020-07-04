ÖTV oranları yüzde 6.89 arttı; sigara ve alkole vergi zammı geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı listeye göre, alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigara 14 TL oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Yeni yapılan vergi artışı ile birlikte en ucuz sigara 50 kuruş zamla 14 TL’ye çıkacak. 14 liralık sigaraya 38 kuruş vergi zammıyla birlikte satış fiyatının 14,50’ye çıkması bekleniyor.

15 liranın üstündeki sigaralara 3 kuruş vergi zammı yapılacak bu artışın satış fiyatına yansıması beklenmiyor.

Rakı, votka ve cinin litresinde 8 lira ÖTV artışı olacak. Böylece 100’lük rakının fiyatı 208 TL’den 216 TL’ye çıkacak. Bir kutu biraya 50 kuruş zam bekleniyor.