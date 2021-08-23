ÖTV matrah düzenlemesiyle artan otomobil talebi çip krizine takıldı; yeterli araç stoku yok

Hükümetin düşen otomotiv satışlarını canlandırmak için önceki hafta ÖTV matrahlarında güncellemeye gitmesi, tüketici talebini artırdı. Ancak araç satın almaya giden çoğu tüketici araç alamadan döndü. Çünkü indirim kapsamına giren araçlarda çip krizi nedeniyle yeterli stok yok.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre sektör temsilcileri, talep artışına rağmen satışların ağustos ayında geçen yılın altında bile kalabileceğini öngörüyor. Ağustos 2020’de yaklaşık 62 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

Otomotivcilere göre, yeterli sayıda araç olsaydı bu ay en az 90 bin adet araç satılabilirdi. Diğer yandan sektör yetkilileri, piyasanın canlanması için matrah güncellemesinden çok taşıt kredilerinde ve taksit sayılarında düzenleme yapılasına ihtiyaç olduğunu vurgularken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise sektörün bu talebine birkaç ay olumlu yanıt veremeyeceğinin sinyallerini verdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, ÖTV matrahı güncellemesinin showroom trafiğini artırdığını, ancak çip krizinden dolayı araç bulunurluğu sıkıntısı yaşandığını söyledi. Mersin, “Dolaysıyla talep satışlara aynı oranda yansımıyor. Şu bir gerçek ki, eğer tedarik sorunu olmasaydı ağustos ayında satışlar 90 bin adetlere kadar çıkabilirdi. Eylül ayında da üretici firmalarda sıkıntının devam edeceğini görüyoruz. Ekim ayında bu sıkıntıların azalacağını umut ediyoruz” dedi.

BDDK piyasayı izleyecek

Sektörün piyasanın canlanması için öncelikli beklentilerinden birinin taşıt kredi oranlarının düşmesi olduğunu dile getiren Turgay Mersin, bu taleplerini iletmek için geçen BDDK'yı ziyaret ettiklerini söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, banka kredisi ve finansal kiralamayla alınan taşıt araçlarının taksit sürelerinde geçen temmuz ayında düzenleme yapmıştı.

Karar ile kredi vadeleri sınırlandırılırken, taşıt değerine göre kredi tutarı oranları da aşağı çekilmişti. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi. Nihai fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.

Turgay Mersin, BDDK yetkilileri ile yaptıkları görüşmede araç alımlarında taksit sayısının eski haline gelmesi ve kullanılan kredinin yükseltilmesi için talepte bulunduklarını aktararak, görüşmenin sonuçlarını şöyle aktardı:

“Burada da bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bunu kendilerine anlattık. Örnek vermek gerekirse 300 bin liraya kadar olan araçlar yüzde 50 kredi kullanabiliyor. Ancak 300 bin TL’nin üzerinde olan araçlarda yüzde 30 kredi kullanabiliyor. Bugün 301 bin TL’ye araç alan bir tüketici 91 bin TL araç kullanabilecek. 200 bin TL’sini nakit olarak bulması çok zor. BDDK yetkilileri bizi dinledi. Anlayışla karşıladılar ama bu bir iki ayı görmek istediklerini söylediler. Bu şekilde ayrıldık. Piyasayı izliyorlar. Duruma göre karar verecekler.”