ÖTV matrah değişikliğinin ardından bazı otomobillerin fiyatları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Buna göre, yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor.

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti.

Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; matrah düzenlemesinin ardından bazı otomobil fiyatları şöyle oldu:

Yapılan değişiklikle Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inecek.

Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatı 356 bin 400 TL’den 297 bin TL’ye düşecek.

Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye inecek.

Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı ise 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inecek.

KIA Sportage'ın ÖTV öncesi satış fiyatı 292.900 TL olurken ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 244.083 TL'ye geriledi.

Nissan Juke'un ÖTV öncesi satış fiyatı 291.800 TL olurken ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 243.166 TL'ye geriledi.

Opel Astra HB'nin ÖTV öncesi satış fiyatı 289.500 TL olurken ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 241.248 TL'ye geriledi.

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