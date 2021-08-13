Binek otomobilde ÖTV matrah oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.