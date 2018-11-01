ÖTV indirimi sonrası hangi otomobil kaç paraya düştü?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişikliğin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmasının ardından gözler otomobil fiyatlarının üzerinde. Açıklamaya göre motoru 1.6 litre hacminden küçük modellerde ÖTV 15 puan birden düştü.

Bu sayede eski satış fiyatı 149.700 TL olan bir Volkswagen Golf yeni ÖTV oranıyla birlikte 134.730 TL'ye geriledi. Renault Clio ise 91.250 TL'den 81.810 TL'ye düştü. Fiat Egea fiyatı 69.900 TL iken, yeni fiyatı 62.668 TL oldu. BMW 1.16d fiyatı 239.300 TL seviyesinden 216.685 TL'lere yaklaştı. Toyota Corolla daha önce 86.900 TL civarında bir satış fiyatı buluyorken bugünden itibaren 77.910 TL'den alıcı bulabilecek.