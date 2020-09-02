ÖTV artışı otomobillerde sipariş iptali getirdi, pazarda daralma bekleniyor

ÖTV matrahlarının değiştirilerek zam getirilmesi otomotiv sektöründe sipariş iptallerini breaberinde getirdi.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre, sektör temsilcilerinin büyük çoğunluğu pazarda daralma beklerken, 750 bin adetlerin konuşulmaya başlandığı yılsonu öngörüsü 600 bine çekildi. Markalar, talebi canlı tutmak ve stokları bitirmek için kampanyalara odaklanacak.

'Zor bir gün geçirdik'

İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komite üyesi Ziya Alp Gülan, “Yeni düzenleme ile özellikle haftanın ilk gününde zor bir gün geçirdik. Her firma farklı uygulamalarla satış yaptı. Ön anlaşması yapılmış bazı araçlarda yeni düzenleme sonrası 3035 bin zam oldu. Bu farkı ödemek istemeyen tüketiciler siparişi iptal etti. Kaporasını geri alanlar oldu. Bazı firmalar zararına da olsa satışı tamamladı” dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de bazı siparişlerde iptaller olduğunu açıkladı.

Alp Gülan, yeni düzenleme sonrası tüketici tarafında düşük segmente kayma olmasının beklendiğini, özellikle bazı yerli otomobillerin satışlarda öne çıkacağını söyledi. Ancak Gülan’a göre, ucuz krediye ulaşımın zorlaşması, kur artışı ve yeni ÖTV düzenlemesinin etkisiyle satışlarda frene basılabilir. Normalleşme sonrası artan taleple yılsonu için 750 bin adetlerin konuşulduğu pazarda pandemi döneminde olduğu gibi yeniden 600-650 bin adetler konuşulmaya başladı.

'Otomobilin yatırım cazibesi arttı'

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, ÖTV artışlarının piyasada olumsuz etki yarattığını şu sözlerle aktardı: “Özellikle çok satan segment olan B SUV, C SUV ve D sedan fiyat artışından çok etkilenecek. Segmentler arası geçişler olacak. Ancak yine de piyasa bir şekilde dengesini bulacak. Salgın devam ettiği sürece talep canlı olacak, çünkü pandemi sonrası araç sahibi olma isteği çok daha fazla arttı. Ayrıca otomobilin yatırım aracı cazibesi de arttı.”

'Kampanyalar bekleniyor'

Tüm bu gelişmelerin ardından otomotivcilerin yüksek talebi canlı tutmak ve yılsonunda hedeflenen satış adetlerine ulaşabilmek için kampanyalara yoğunlaşması bekleniyor. Kur sabitleme ve ÖTV kaynaklı zamları tüketici ile yarı yarıya paylaşma gibi kampanyalar gündeme gelecek. Sektör temsilcilerine göre bazı distribütörler kârlardan feragat edecek. Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Geçtiğimiz günlerde sonlanan kredi kampanyaları, kamu bankalarının gerçekleştirdiği kampanyalardı. Ford Otosan olarak, ‘Ford Finans’ kapsamında müşterilerimize avantajlı vade ve ödemelerle sunduğumuz kredi kampanyalarımıza devam ediyoruz. Sürpriz ÖTV kararının pazara etkisini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz” dedi.

ÖTV matrah ve oranlarındaki değişiklik 30 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre, 1600 cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükselirken, 1600 cc üzerindeki araçların ÖTV oranı artırıldı. 1600 cc’yi geçmeyen otomobillerden; ÖTV matrahı 85 bin TL’yi aşmayan otomobiller yüzde 45, ÖTV matrahı 85 bin TL’yi aşıp 130 bin TL’yi aşmayan otomobiller yüzde 50’lik vergi diliminden faydalanıyor. ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşanlar ise daha önce uygulanan yüzde 60’lık vergi dilimi yerine bu tarih itibariyle yüzde 80’lik vergi diliminde yer aldı. 2000 cc motor hacminin üzerindeki otomobillerde matrahlarına göre yüzde 130, yüzde 150 ve yüzde 220’lik ÖTV oranları ile vergilendirmeye tabi oldu.