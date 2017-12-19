Oturma odasında esrar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin bir eve yaptığı operasyonda özel ışıklandırma ve cihazlarla kontrol altında tutulan odada, saksılar içinde genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) yetiştirildiği ortaya çıktı.

Narkotim ekipleri merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu ekimi yapıldığının ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, oturma odasında 4 saksıda ekili durumda genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) buldu. Odalarda özel olarak klima sistemlerinin yanı sıra ışıklandırma ve nem cihazlarının yardımıyla yetiştirilen uyuşturucular ile 1 av tüfeği de bulundu. Gözaltına alınan T.H.\'nin sorgusu devam ediyor.



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