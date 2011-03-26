-OTURMA EYLEMLERİ OLAYSIZ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında, Van ve Hakkari'de yapılan oturma eylemleri olaysız sona erdi. Van'da öğle saatlerinde beş farklı noktadan gelerek Beşyol mevkisinde toplanan ve aralarında BDP Van Milletvekilleri Özdal Üçer ile Fatma Kurtulan ve Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da yer aldığı grup, 16.00'a kadar oturma eylemi yaptı. Grup, oturma eyleminin ardından olaysız şekilde dağıldı. Hakkari Belediye Başkanlığı önünde öğle saatlerinde başlayan oturma eylemi de saat 16.00'da sona erdi. -MUŞ- Muş'un Bulanık ilçesinde eylem kapsamında kurulacak çadırın yeri konusunda çıkan anlaşmazlık, ilçe esnafının devreye girmesiyle aşıldı. Bulanık Kaymakamlığınca gösterilen BDP İlçe Başkanlığı binası önüne çadır kurmak istemeyen eylemciler, devlet hastanesi ve kaymakamlık binasının bulunduğu yolu trafiğe kapattı. İnsan Hakları Parkı'na çadır kurmak istediklerini söyleyen eylemcilerle, kaymakam arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine devreye giren, Bulanık Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya tarafları uzlaştırmaya çalıştı. Göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda daha çok esnafın zarar gördüğünü belirten Kaya, eylemcilere kaymakamlıkça gösterilen yere çadır kurmalarını tavsiye etti. Kaya ve beraberindeki esnafın çabaları sonuç verdi ve çadır, partinin ilçe başkanlığı önüne kuruldu. -SİLOPİ- Şırnak'ın Silopi ilçesinde eyleme destek vermek amacıyla aralarında BDP'li Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu ile BDP'li yöneticilerin bulunduğu grup, Habur yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. BDP Şırnak İl Başkanı Abit İke'nin konuşmasının ardından eyleme son veren grup sessizce dağıldı.