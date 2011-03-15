-OTURMA EYLEMİNDE PKK PROPAGANDASINA HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 15.03.2011 - Kapatılan DTP'nin Diyarbakır'da 2008 yılında gerçekleştirdiği oturma eylemine katılarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan çoğunluğu DTP üyesi 20 sanık, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan 20 sanık katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarından Tahir Elçi, bazı müvekkillerinin söz konusu etkinliğe katılmadığını, katılmadıkları etkinlikte propaganda yapmalarının da söz konusu olamayacağını ileri sürdü. Sanık avukatları, müvekkillerinin kapatılan DTP'nin üyeleri olduğunu ve iddianamede yer alan atılı suçları işlediklerine dair dosyada somut delillerin mevcut olmadığını savunarak, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından 20 sanığın, ''terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan beraatına, ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.