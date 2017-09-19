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Oturma eylemi yaptılar, tezgahlarını bırakmadılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi'nde ürünlerini sergileyen Salı Pazarı esnafı, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin, haftaya aynı yerde tezgah açamayacaklarını söylemesi üzerine tepkilerini Aydın Büyükşehir Belediy

19 Eylül 2017 20:59

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi\'nde ürünlerini sergileyen Salı Pazarı esnafı, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin, haftaya aynı yerde tezgah açamayacaklarını söylemesi üzerine tepkilerini Aydın Büyükşehir Belediyesi merdivenlerinde oturma eylemi yaparak dile getirdi. Eylem üzerine esnafa haftaya aynı yerde sergi açabilecekleri söylendi.
Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve Sevgi Yolu Caddesi 25\'inci Sokak\'ta yıllardan bu yana ürünlerini sergileyen Salı Pazarı esnafına sabah saatlerinde Efeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tebligat iletildi. Tebligatta gelecek hafta pazarcıların burada sergi açamayacakları 26 Eylül Salı günü Zafer Mahallesi 106 ve 117 Sokak\'ta sergi açmaları istendi. Sokağın dar olması nedeniyle pazarın taşınacağını öğrenen bir grup esnaf, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu ile görüşmek için makamına gitti. Konunun muhatabının Efeler Belediyesi olduğu söylenen çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 30 kişi bir sonuç alamayınca Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki merdivenlere oturarak eylem yaptı.
\'SÖZ VERDİLER\'
Pazarcılardan Döndü Karataş, seçimden önce kendilerine söz verildiğini belirtirken şöyle dedi:
\"Oylarımızı veriyoruz bir süre sonra zabıtalar bizim başımızda. 6 yıldan beri o sokakta sergi açıyorum ve paramı yatırıyorum. \'Bize oy verin\', dediler verdik. Bugün de zabıtalar geldi tebligat verdi. Haftaya burada sergi açmayacaksınız, dediler. Biz yine aynı yerde sergi açmak istiyoruz\" dedi. Aydın Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç de pazarcıların yanına gelerek, \"Belgeler Efeler Belediyesi görevlileri tarafından sizlere verildi. Bizim görev ve yetki alanımızda değil. Bizim konuyla ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Efeler Belediyesi ile görüşmeniz gerekir. Kanunen de bu iş böyledir. Ben sizleri tanıyorum ve seviyorum ama bizim yapabilecek bir şeyimiz yok.\"
Uzun süre merdivenlerde oturan esnaf grubu Efeler Belediyesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç aldı. Görüşme ardından esnafların yine aynı yerde sergi açabilecekleri söylendi.

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