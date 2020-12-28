Oturduğu evi yakıp kayınvalidesinin altınlarını çaldı: Rüyamda gördüğüm için yaptım

"Rüyamda gördüm"

Bu kapsamda ifadesi alınan Senem Ç.’nin eşi Samet Ç. (23), “Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli 2 kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişiler de parayı çalan da bu 2 kişidir” dedi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis ekipleri, ev ve çevresinde yaptıkları incelemede yangın saatinden önce ve sonra maskeli 2 kişinin eve geldiğine dair bir bulguya rastlamadı.

Bunun üzerine polis, Senem Ç.’nin tekrar ifadesini aldı. Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi. Ancak polis, güvenlik kamerası incelemesi, parmak izi çalışması ve komşuların ifadelerinde bahsedilen 2 kişinin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti. Senem Ç. burada verdiği ifadede, “Çarşamba akşamı bir rüya gördüm. Bu rüyanın etkisinde kaldım. Kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altın ve paralarını alarak, sakladım. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Maskeli 2 kişinin geldiğini söylediğim ifadem yalandı. Rüyamın etkisinden çıkamıyordum” dedi.

Kayınvalidesinden aldığı para ve altınları polise teslim eden Senem Ç. hakkında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli soruşturma başlatıldı.