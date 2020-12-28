Oturduğu evi yakıp kayınvalidesinin altınlarını çaldı: Rüyamda gördüğüm için yaptım

Bursa’da evde çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç.'nin, yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı. Yangından sonra kayınvalidesinin toplam 30 bin liralık altın ve paralarını çaldığı belirlenen Senem Ç., emniyetteki ifadesinde, "Rüyamda gördüğüm için yaptım" dedi.
Bursa İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2. katında perşembe günü çıkan yangında dumandan etkilenen 18 yaşındaki Senem Ç., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında evde yaşayanların ifadelerine başvurdu. Senem Ç.’nin kayınvalidesi Nazen Ç., polise verdiği ifadesinde, evde sakladığı 4 bin 500 TL nakit para ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, evde çıkan yangınla hırsızlık olayı arasında bağ kurmaya çalıştı.
"Eve maskeli iki kişi geldi, elektroşokla beni bayılttı"