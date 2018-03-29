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Oturduğu binanın merdivenlerinde ölü bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yalnız yaşayan Şevki Çalbay (69), oturduğu binanın merdivenlerinde ölü bulundu

29 Mart 2018 16:35

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yalnız yaşayan Şevki Çalbay (69), oturduğu binanın merdivenlerinde ölü bulundu.
Alacasuluk Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi\'nde yaşayan Şevki Çalbay, 4\'üncü katında oturduğu binanın merdiveninde, komşuları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalbay\'ın öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemelerin ardından Şevki Çalbay\'ın cesedi Karaman Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Çalbay\'ın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.

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