Ottocool Karagümrük - Fethiyespor: 2-1

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Vefa

HAKEMLER: Sinan Dereci, Cemil Tunç, Hasan Erdoğan

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Tarık Çetin, Emir Gökçe (Dk.85 Özer Kutlu), Halil Uysal (Dk.69 Sadık Eren Yıldırım), Can Morgül, Burak Göksel, Serkan Odabaşoğlu (Dk.78 Hasan Ülker), Ufuk Akyol, Fatih Kuruçuk, Gökcan Gelmen, Kenan Uz, Hüseyin Tokmak

FETHİYESPOR: Fatih Kaldan, Ramazan Işık, Yiğit Yöney, Erdi Bakırcı, Efe Karaoğlu, Fahri Akyol (Dk.78 Mustafa Diler) , Emrullah Yıldırım, Ahmet Dereli, Anıl Taşdemir, Metin Sevinç, Üstün Bilgi (Dk.88 Berat Tosun)

SARI KARTLAR: Özer Kutlu, Burak Göksel (Ottocool Karagümrük) - Metin Sevinç, Ahmet Dereli (Fethiyespor)

GOLLER: Dk.57 Emir Gökçe, Dk. 89 Özer Kutlu (Ottocool Karagümrük) - Dk. 73 Üstün Bilgi (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ottocool Karagümrük, Fethiyespor\'u 2-1 mağlup etti. Vefa Stadı\'nda oynana mücadelede ev sahibi Ottocool Karagümrük\'e galibiyeti getiren golleri 57\'nci dakikada Emir Gökçe ile 89\'uncu dakikada Özer Kutlu atarken, Fethiyespor\'un golünü 73\'üncü dakikada Üstün Bilgi kaydetti. Ottocool Karagümrük bu galibiyet ile 29 puanla 12\'nci sırada bulunurken, Fethiyespor 22 puanla 15\'inci sırada yer alıyor.