Ottocool Karagümrük - Bandırmaspor: 0 - 2

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA
STAT: Vefa
HAKEMLER: Emre Kargın, Gürcan Dönmez, Emir Kılıçarslan
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Tarık Çetin (x), Hüseyin Tokmak (x), Hüseyin Öztürk (x), Emir Gökçe (x)(Dk 71 Özer Kutlu (x)), Denis Taşkesen (xx), Burak Göksel (x)(Dk 76 Sadık Eren Yıldırım (x)), Serkan Odabaşoğlu (x), Ufuk Akyol (x), Fatih Kuruçuk (x), Gökcan Gelmen (x), Serkan Uygun (x)
BANDIRMASPOR: Ramazan Evren Üstündağ (xxx), Birhan Vatansever (xx), David Deniz Kılınç (xx), Özgür Çelik (xxx), Erhan Şentürk (xx), Erdi Öner (xx), Hüseyin Altuğ Taş (xx)(Dk 90 Yunus Özdemir (?)), Nurettin Kayaoğlu (xx), Oğuzhan Kayar (xx), Bahri Can Avcı (xx), Murathan Buruş (xx) (Dk 73 Feyyaz Aydil (xx))
GOLLER: Dk 85 Özgür Çelik, Dk 90 Feyyaz Aydil (Bandırmaspor
SARI KARTLAR: Murathan Buruş (Bandırmaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 30\'uncu hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü 2 - 0 mağlup etti.