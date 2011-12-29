Ottawa için 'kıyamet senaryosu'

T24 - Kanada'nın federal başkenti için 7 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yapan uzman, çok az binanın ayakta kalacağını ileri sürdü.



Kanada'nın federal başkenti Ottawa'nın büyük bir deprem riski altında olduğu açıklandı.



Kanada Ulusal Kaynaklar Merkezi sismologlarından John Adams, Ottawa ve St. Lawrence Vadisi bölgesinde 7 büyüklüğünde bir depremi 'kuvvetle muhtemel' olarak nitelendirdi.



Geçen yıl Val-des-Bois bölgesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin, Ottawa'nın nasıl bir tehlike üzerinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Adams, ''Ancak beklenen büyüklükteki deprem, başkent için tam bir kıyamet senaryosu olacaktır. Olası deprem 30 ila 40 kilometre uzağında bile olsa Ottawa için kötünün kötüsü anlamına gelecektir'' dedi.



Böyle bir depremde, yıkılmayacak az bina kalacağını öngören sismolog John Adams, ''Bu deprem bir dakika içinde de olabilir, bin yıl içinde de... Ottawa yakınlarındaki tektonik tabakaların izlenememesi, öngörüyü zorlaştırıyor. Bölgenin altında bulunan orta hatlardaki kaymaların izlenmesi ve incelenmesi, bize gelecekte yeni ipuçları verecektir'' diye konuştu.