Ott Tanak: ''Türkiye Rallisi en hızlı pilotun kazanabileceği bir yarış değildi''

Mustafa AKIN - Can EROK / Muğla (Marmaris) (DHA) - 2018 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Rallisi\'nde Estonyalı Ott Tanak galip geldi. Tanak, şampiyonanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Rallisi\'nin zorlu parkurlarına dikkati çekerek, \'\'Bu yarış en hızlı pilotun kazanabileceği bir yarış değildi\'\' dedi.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu yarışı Türkiye Rallisi, Marmaris ve çevresinde koşuldu. 22 ülkeden 58 otomobil, 48\'i Türk 116 yarışmacının katıldığı organizasyonu 3.59.24.5\'lik derecesi ile lider tamamlayan Estonyalı sporcu Ott Tanak, \"Çok zorlu bir yarış oldu. Herhangi bir problem yaşamadan yarışı tamamlayabildik. Takımlar çok iyi bir iş çıkardı çünkü etaplar çok zorluydu. Stres oldu biraz da bütün takımlar için. Bu yarış en hızlı pilotun kazanabileceği bir yarış değildi. Kimse bu zorlu parkurda karşısına ne çıkacak tahmin edemedi. Son olarak dün yedek lastiklerimizi kullandık ve bu organizasyonu tamamladık. Tek amacımız bu yarışı bitirmekti. Bundan sonra bütün takımların amacı bir sonraki yarışa konsantre olmak ve daha fazla çalışmak\'\' diye konuştu.

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