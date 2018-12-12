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OTOYOLUN ORTASINDA KALAN KÖPEĞİ BÖYLE KURTARDILAR

  İstanbul, (DHA)  Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın, sosyal medyada paylaştığı bir video büyük ilgi topladı

12 Aralık 2018 14:47

 

İstanbul, (DHA) 
Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz\'ın, sosyal medyada paylaştığı bir video büyük ilgi topladı. İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüde otoyolun ortasında kalan köpeği bir sürücünün kurtarması görülüyor. Canını hiçe sayarak otoyolun sol şeridine aracını durduran sürücü, diğer araçları da durdurarak köpeği karşıdan karşıya geçiriyor. Arkadan gelen bir sürücü ise aracını köpeğin yanında durdurarak köpeğe mama ve su veriyor. Kazanasmaz paylaştığı görüntüleri ise \"İyi ki varsınız. Bir beyefendi yol ortasında kalmış köpeği güvenli bir yere götürüyor, diğer duyarlı bir araç sürücüsü durup, mama ve su veriyor. Adamsınız\" notuyla paylaşıyor. 

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri 

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