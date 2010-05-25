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Yaşam

Otoyolun Kocaeli güzergahı belli oldu

İstanbul'a yapılacak 3. Boğaz Köprüsü'nü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Kocaeli güzergahı belli oldu.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- İstanbul'a yapılacak 3. Boğaz Köprüsü'nü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Kocaeli güzergahı belli oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker, Kocaeli Basın Merkezinde, 3. Boğaz Köprüsü'nü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, projenin Kocaeli trafiği için çok önemli olduğunu vurguladı.


BALÇIK KÖYÜ'NDEN BAŞLIYOR


Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Kocaeli güzergahının Gebze ilçesine bağlı Balçık Köyü'nden başlayıp Pelitli Köyü'ne ulaştığını bildiren Şeker, güzergah hakkında şunları söyledi:

''Buradan TEM otoyoluna paralel ilerleyen proje, Gebze ile Dilovası ilçeleri arasındaki İzmir yolu ayrımına (Dilovası-Hersek Burnu arasına yapılacak asma köprü) ulaşacak. Buradan İzmit'e doğru ilerleyen otoyol Dilovası'nın Çerkeşli, Demirciler köyleri sınırlarından geçerek Körfez ilçesine ulaşacak.


Toplam 260 kilometre uzunluğunda olacak Kuzey Marmara Otoyolu, Tavşancıl'ın üstündeki köylerden Körfez ilçesine uzanacak. Buradan Körfez ilçesine bağlı Kalburca, Dereköy ve Belen köylerinin sınırlarından Derince ilçesine doğru ilerleyecek.


Otoyol, Derince ilçe sınırları içinde Toylar köyünün altından İzmit'e doğru ilerleyecek. Yol, İzmit sınırlarına gelindiğinde Kabaoğlu, Sekbanlı ve Sepetçi köylerinin sınırları içerisinden geçecek. Yassıbağ köyünün altından geçecek yol, Emirhan, Biberoğlu, köylerinden geçerek, Gedikli ve Karaabdülbaki köyünden Akmeşe'ye buradan Sakarya sınırına ulaşıyor. Sakarya sınırından geçen yol, Adapazarı istikametine doğru ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sona erecek.''

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