Otoyollardan kaçak geçişlerin cezasında düzenleme yapıldı; muaf tutulma süresi uzatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve karayollardan kaçak geçişlerin cezasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre, daha önceden en uzun mesafe için uygulanan idari para cezası, giriş-çıkış yapılan mesafe için uygulanacak. Karayolları Genel Müdürlüğünün, karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, KGM sorumluluğundaki otoyol ve karayollarındaki kaçak geçişlerde, geçiş yapılan güzergâhın en uzun mesafesi yerine giriş-çıkış yapılan mesafe için idari para cezası uygulanacak.

Bu kapsamda, söz konusu mesafeye ait ücretin 10 katı kadar uygulanan idari para cezası miktarı da 4 katına düşürüldü. Değişiklikle ayrıca, geçiş ücretinin ödenmesi kaydıyla cezadan muaf tutulma süresi de 7 günden 15 güne çıkarıldı.