-OTOYOLLARDAKİ BAZI NAKİT ÖDEME GİŞELERİ KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarının ücret toplama istasyonlarındaki ''Nakit Ödemeli Sistem'' kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarındaki nakit ödeme gişelerinin gece 24.00'dan itibari ile kaldırıldığı ve tüm geçişlerin Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ile yapılmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, OGS veya KGS abonesi olmayan otoyol kullanıcılarının gişelerde yaşanması muhtemel sıkışıklıkta mağdur olmamaları için ilgili bankalara müracaat ederek OGS veya KGS abonesi olmaları istenerek, OGS abone işlemleri için Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası'nın şubelerince hizmet verildiği ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Boğaziçi Köprüsü'ndeki işletme binalarından da abonelik yapılabileceği kaydedildi. KGS hizmetleri için ilave olarak Halk Bankası ve Bank Asya tarafından da abonelik hizmeti verildiği ifade edilen açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi: ''OGS veya KGS abonesi olmadan otoyolu kullanan sürücüler kullandıkları otoyolun en uzak mesafe ücreti ile birlikte 10 katı ceza ödemek durumunda olacaktır. Kaçak geçiş yapılan tarihten itibaren 10 gün içinde OGS veya Kredili KGS abonesi olmaları halinde bu cezaları iptal edilecektir. Karayollarınca yapılan TCK-KGS kart satış ve dolum işlemleri, İstanbul-Edirne ve İzmir-Çeşme ile İzmir-Aydın arasındaki trafiği yoğun bağlantı yollarındaki gişe alanlarında gerçekleştirilecektir. Nakit KGS'li kartlarda nakdin bitmesi nedeniyle sürücünün mağdur olmaması için, kredi kartıyla irtibatlı OGS abonesi veya kredili KGS abonesi olunmasında yarar görülmektedir.''