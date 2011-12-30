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Ekonomi

Otoyollarda geçiş ücretlerine yüzde 10,21 zam ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 19:34

-Otoyollarda geçiş ücretlerine yüzde 10,21 zam  ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücreti 1 Ocak 2012 Pazar günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha ekonomik, güvenli ve daha hızlı sürede ulaşım imkanı sağlayan erişme kontrollü otoyolların; yapım, bakım ve işletme maliyetlerinin diğer ulaşım sistemlerine göre daha yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada, otoyollarda 2 Ocak 2010 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde duyulan gereklilik üzerine fiyat düzenlemesi yapılarak, ücretlerin yüzde 10,21 oranında artırıldığı ifade edildi. Buna göre, otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 1,75 lira, en uzak mesafe ücreti 15 lira, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 4,25 lira olarak belirlendi. Büyük araçlar için ise köprü geçiş ücretleri 5,50 lira ile 32,25 lira aralığında belirlendi.

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