-OTOYOLLARDA "HIZLI GEÇİŞ" EKİMDE BAŞLAYACAK İZMİR (A.A) - 31.05.2011 - Otoyollar ve boğaz köprülerinde kartlı geçiş sistemine alternatif olarak anında ödeme seçeneği sunmak amacıyla PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) Ekim ayında tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacağı belirtildi. Sistemin deneme çalışmalarının yürütüldüğü İzmir-Çeşme-Aydın otoyolu üzerindeki Adnan Menderes Havalimanı çıkışında bulunan Karayolları İşletmeler Başmühendisliği binasında Hızlı Geçiş Sistemi'nin tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, manuel ödeme sisteminin kaldırılması sonrası Kartlı Geçiş Sistemi'nde bir yığılma olduğunu, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yaygınlaştırılmasındaysa sorunlar yaşandığını söyledi. Halen OGS sisteminde 2 milyon 800 bin, KGS'de ise 8 milyona yakın kullanıcının bulunduğunu, KGS'nin neden olduğu beklemelerin yoğun trafiğin bulunduğu bölgelerde sıkışıklığa neden olduğunu dile getiren Turhan, bu durumun belli bölgelerde karbon emisyonunun da yükselmesine yol açtığına dikkati çekti. PTT ile yapılan protokol kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden HGS'nin ise düşük maliyetle alınabildiğini ve pratik bir kullanıma sahip olacağını ifade eden Turhan, HGS'nin özellikle KGS'nin alternatifi olacağını, yakın dönemde KGS'deki kullanıcı sayısının HGS'ye geçmesini beklediklerini bildirdi. -FUTBOL TAKIMLARININ RENKLERİNDEN OLUŞAN TASARIMLAR- HGS'yle ilgili bir sunum yapan PTT Genel Müdürü Osman Tural ise kurumun hizmet çeşitlerini genişletme çalışmaları kapsamında başladığı HGS'nin 171. hizmet çeşidi olacağını söyledi. Yeni geliştirilen sistemin mevcut OGS-KGS sistemine entegre edilememesi nedeniyle 15 milyon dolara yakın ek yatırım yapıldığını, henüz AB ülkelerinde dahi uygulanmayan ''Pasif RFID'' teknolojisinin kullanılacağını kaydeden Tural, HGS'nin çalışma sisteminin OGS'ye benzediğini ancak daha ileri bir teknolojiyi kullanacağını ifade etti. Tural, şu bilgileri verdi: ''HGS kartlarının muadili sayılabilecek OGS cihazları yüksek maliyeti, düşük kullanım ömrü ve pazarlama güçlükleri nedeniyle yaygınlaşamamıştı. HGS kartları tüm bu eksiklikleri giderebilen modern bir sistem olacak. Etiket şeklinde cama yapıştırılabilen sabit kart seçeneklerinin yanında cüzdanda taşınabilecek kart seçenekleri kullanıcıya sunulacak. Ayrıca kartların üzerine kullanıcının tuttuğu takımın renkleri gibi özel tasarımlar da uygulanabilecek. Çok çeşitli seçeneklerde sunulacak bu kartlar 5 liradan başlamak üzere kullanıcıya sunulacak. Yeni uygulamayla vatandaşlar PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar, büfeler, benzin istasyonları ve sınır kapılarının yanısıra internet, cep telefonu ve çağrı merkezi vasıtasıyla da yükleme yapabilecek.'' Bu sistemde etiketin, pilinin olmadığını, bakım maliyeti gerektirmediğini, ömrünün 10 yıl olduğunu söyleyen Tural, 40-50 lira gibi fiyatlarla satılan OGS cihazlarının ise 3 yıllık bir ömre sahip olduğunu, pil değişimi ve bakım gerektirdiğini söyledi. Sistemin İzmir-Aydın-Çeşme otoyolunda yapılan denemelerde başarı sağlandığını kaydeden Tural, ''Ekim ayından itibaren HGS kartları, tüm Türkiye'deki otoyollar ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kullanılmaya başlanacak'' dedi. Tural, yeni bir uygulamayla tek karta 5 kullanıcı plakasının da yüklenebileceğini, bunun da toplu kullanımlar için avantaj getireceğini söyledi. Kullanıcının kartındaki paranın azalması halinde kendisine cep telefonu mesajı veya mail yoluyla uyarıda bulunulacağını ifade eden Tural, yüklemenin kimlik numurası ve plaka numarasıyla yapılabileceğini ifade etti. Sistemin OGS ve KGS sistemiyle birlikte çalışacağını ancak ayrı bir işleme sistemine sahip olacağını söyleyen Tural, ilk etapta özellikle KGS kartı sahiplerinin HGS'ye geçmesini beklediklerini kaydetti. Toplantı sonrası Karayolları Genel Müdürü Turhan ve PTT Genel Müdürü Tural, HGS etiketli arabayla otoyol gişesinden geçiş yaptı.