Otoyolda öldüren hata

İzmir'den Denizli'deki dünürlerinin ziyaretine gidip düğün tarihini belirleyen ailenin 4 ferdi, dönüş yolunda sürücünün ihmali sonucu meydana gelen kazada can verdi. Esmani Karatay, otoyolda otomobilinin lastiğinin patlaması üzerine yol ortasında durup lastiğe bakmak istedi. Daha sonra Karatay aracını güvenlik şeridine çekmeye fırsat bulamadan, arkadan gelen bir başka otomobil araca çarptı. Gülten Karatay, Melek Kalkan, Aslı Karatay ve kızı Solmaz Dolgun'un öldüğü kazada, ehliyetini kısa süre önce aldığı öğrenilen Esmani Karatay, 5 yaşındaki Nuri Cenk Doygun, diğer otomobilin sürücüsü ise yaralandı.



Düğün yapacaklardı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu, Kızılcaköy Mevkii'nde meydana geldi. Gümrük Müdürlüğü'nde aşçılık yapan Esmani Karatay, bir süre önce sözü yapılan erkek kardeşinin düğün gününü belirlemek ve adetlerini yerine getirip hediyeler vermek için Denizli'deki dünürlerinin ziyaretine gitti. Ziyaretin ardından Karatay, eşi, kardeşi, yeğeni ve kuzeniyle birlikte İzmir'e dönmek üzere yola çıktı.



Karanlıkta, yol ortasında durdu

Aydın'da otolyola çıktıktan kısa süre sonra Esmani Karatay'ın kullandığı 35 CUT 60 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kısa süre önce ehliyet aldığı ve acemi olduğu bildirilen Karatay, güvenlik şeridine geçmek yerine, otomobilini yol ortasında durdurdu.

Karanlıkta araçtan inip patlayan lastiğe bakan ve bir yandan da arkadan gelen diğer araç sürücülerini uyarmaya çalışan Karatay, tekrar bindiği aracını lastiğini değiştirmek üzere güvenlik şeridine almak istedi, ancak buna fırsat bulamadı. Akollü olduğu ileri sürülen Burhan Sabırsız, yönetimindeki 09 EE 488 plakalı otomobille, arkadan gelip hızla Karatay'ın otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karatay'ın Tütün İşletmeleri'nde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi Gülten Karatay, aynı yerde çalışan kardeşi Aslı Karatay, ve kuzeni Melek Kalkan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Esmani Karatay, Solmaz Doygun, Doygun'un 5 yaşındaki oğlu Nuri Cenk Doygun ve diğer aracın sürücüsü Burhan Sabırsız, yaralı olarak Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'teki müdahalelere rağmen yarılılardan Solmaz Doygun da hayatını kaybetti. Doygun'un hamile olduğu iddialarını eşi ve yakınları kabul etmedi.

Hastanedeki tedavininin ardından taburcu edilen Esmani Karatay, gözaltına alındı. Karatay'ın oldukça üzgün olduğu bildirildi. Ziyarete gidenlerin acı haberini alan İzmir'deki yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Ölenlerin cenazelerinin, yarın yapılacak olan törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



