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Yaşam

Otoyolda köpük trafiği

Yangına müdahale etmek isteyen söndürme uçağı, yanlışlıkla köpüğü otoyola dökünce trafik felç oldu.

05 Eylül 2011 03:00



 T24-  Yangına müdahale etmek isteyen söndürme uçağı, yanlışlıkla köpüğü otoyola döktü. Köpük nedeniyle kayganlaşan yolda her iki yönde de trafik felç oldu.



TEM Otoyolu Kemerburgaz mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede ağaçlık alanı kaplarken, yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.


Yangına Seyrantepe, Kağıthane ve Şişli itfaiye gruplarının yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın hava ve karadan süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yangın söndürme uçağından Tem Otoyolu’na yanlışlıkla köpük döküldü.

Otoyol köpükle kaplanırken, trafik her iki yönde de felç oldu. Kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Buna bir de  çalışmaları seyreden sürücüler eklenince trafik durmka noktasına geldi.


 

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