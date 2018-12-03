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Otoyolda kontrolden çıkan çimento kamyonu araçları hurdaya çevirdi.. O anlar kamerada

(DHA) - Güney Kore’de kaydedildiği belirtilen bir kazada kontrolden çıkan çimento kamyonu önce önündeki araçlara ardından da girdiği yan yoldaki araçlara çarparak durabildi

03 Aralık 2018 15:33

(DHA) - Güney Kore’de kaydedildiği belirtilen bir kazada kontrolden çıkan çimento kamyonu önce önündeki araçlara ardından da girdiği yan yoldaki araçlara çarparak durabildi. Birçok aracın hurdaya döndüğü kazada, bazı sürücülerin yaralandığı belirtildi. Kontrolden çıkan kamyonun yan yola yönelmesi esnasında ise bir otoyolu çalışanı ramakla kazadan kurtuldu. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kazanın güvenlik kamera görüntüleri
Olay yeri
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