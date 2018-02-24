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Dünya

Otoyolda doğan Türk bebeği Eliz'e Ulaştırma Bakanı'ndan sürpriz hediye: Otoyol hektometresi

Bakan, aileye Eliz bebeğin adı ve doğum tarihinin yer aldığı bir başka tabela daha armağan etti

24 Şubat 2018 18:33

Yusuf Özkan

Geçen hafta Hollanda'nın Lahey ve Rotterdam kentlerini birbirine bağlayan A13 otoyolunda doğan ve bütün ülkede ilgi odağı haline gelen İnal ailesinin dördüncü kızı Eliz, oldukça özel bir doğum hediyesi aldı.

Hollanda Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Cora van Nieuwenhuizen, doğum anısı olarak A13 otoyolunda Eliz bebeğin doğduğu noktada bulunan hektometre levhasını İnal ailesine hediye etti.

Bakanlıktan iki görevli, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Cora van Nieuwenhuizen'in özel mesajı ile birlikte, "A13 Re 18,2" yazılı otoyol işaretini İnal ailesinin Lahey yakınlarındaki evine götürdü.

Bakanlık, aileye Eliz bebeğin adı ve doğum tarihinin yer aldığı "Eliz '18 17 - 12" yazılı bir başka tabela daha armağan etti.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, otoyol levhaları ile ziyaretten fotoğrafları resmi internet sitesinden paylaştı.

Lahey yakınlarındaki Ypenburg kasabasında yaşayan İnal çifti, geçen hafta sonu doğum sancısının başlaması üzerine, en büyüğü 8 yaşında olan 3 kızlarını Rotterdam'da oturan babaannelerine bırakıp oradan da doğum için Erasmus Tıp Merkezi'ne gitmek için yola çıkmıştı.

Ancak otoyolda doğumun başlaması üzerine baba Soner İnal, otomobilini emniyet şeridine çekerek ambulans çağırmıştı.

Ancak daha telefonu kapatmadan Rotterdam Overschie bölgesindeki 18.2 kilometredeki emniyet şeridinde doğum gerçekleşmişti.

Arka koltukta oturan diğer kızlarının çığlıkları arasında eşinin doğumuna yardım eden Soner İnal, bebeği ceketine sararak ambulansın gelmesini beklemişti. İnal çifti, ambulansı beklerken çocuklarına Eliz adını vermişti.

Ambulansın gelmesinden sonra babası tarafından göbek bağı kesilen Eliz bebek, annesiyle birlikte hastaneye götürülmüştü.

Bakanlığın bu olayı Twitter hesabından duyurması üzerine Eliz bebek Hollanda'da ilgi odağı olmuştu.

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