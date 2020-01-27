Otoyola inen uçağa uyuşturucu operasyonu

Meksika'da otoyola iniş yapan uçağa uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre; ülkenin güneydoğusunda bulunan Quintana Roo eyaletindeki Via Corta a Merida otoyoluna bir uçak iniş yaptı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle düzenlediği operasyonda, 1 asker hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.

Uçak otoyola terk edildi

Uçakta bulunanlar kaçarken, güvenlik güçleri gelmeden önce uyuşturucuyu da çıkardıkları iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, terk edilen uçak ise başka bir yere çekildi.