T24 LogoT24 Logo
Dünya

Otoyola inen uçağa uyuşturucu operasyonu

Meksika'da Via Corta a Merida otoyoluna inen uçağa düzenlenen operasyondu 1 asker hayatını kaybetti

27 Ocak 2020 23:49

Meksika'da otoyola iniş yapan uçağa uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre; ülkenin güneydoğusunda bulunan Quintana Roo eyaletindeki Via Corta a Merida otoyoluna bir uçak iniş yaptı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle düzenlediği operasyonda, 1 asker hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.

Uçak otoyola terk edildi

Uçakta bulunanlar kaçarken, güvenlik güçleri gelmeden önce uyuşturucuyu da çıkardıkları iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, terk edilen uçak ise başka bir yere çekildi.

ETİKETLER

Meksikauçakuyuşturucu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24