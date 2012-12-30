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Dünya

Otoyola giren uçak için soruşturma

Rusya'nın başkenti Moskova'da 4 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

30 Aralık 2012 14:29

Rusya'da yolcu uçağı, dün akşam Moskova yakınlarında bir havaalanına iniş yaparken pisten çıkarak otoyola girdi. Otoyolda parçalanarak ateş alan uçakta 4 kişi hayatını kaybederken, kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Moskova'da dün Vnukovo Havalimanı'nda meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölenlerin 8 kişilik mürettebattan olduğu bildirildi.


'Teknik sorunlar üzerinde duruldu'


Bir güvenlik yetkilisi, Tupolev-204 tipi uçağın kara kutusunun bulunduğunu, soruşturma ekiplerinin kazanın nedeni olarak hava koşulları ve pilot hatasının saf dışı bıraktığını, teknik sorunlar üzerinde durulduğunu belirtti.

Kaza esnasında 210 yolcu kapasiteli uçağın boş olduğu belirtildi.

Rus Red Wings Havayolları'na ait uçak, dün pistten çıkarak alev almış, 4 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Rus Vesti televizyonu, uçağın burun kısmının gövdeden ayrıldığını gösteren bir fotoğraf yayınlamıştı.

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