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Dünya
Deutsche Welle

Otoyol ücreti tartışması

Almanya'da karayolları acil onarım çalışmalarına ihtiyaç duyuyor. Siyasetçilerin maddi kaynak önerileri tartışma yaratıyor.

22 Nisan 2014 15:04


Otoyol ücreti tartışmasını başlatan Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Torsten Albig oldu. Albig, ülkedeki bütün otomobil sahiplerinden yılda 100 Euro ilave harç alınmasını istedi.

Otoyolların onarımı için her yıl yaklaşık 7 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu belirten Albig, "Almanya'nın Tamiri" adı verilecek fonun bütçe dışında tutulmasını önerdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Albig, yabancı plakakalı araçlara getirilmesi planlanan otoyol geçiş ücretinin de sorunu çözmeyeceğini söyledi. Albig, AB hukukuna uymayan düzenlemenin onarım için gereken kaynağı sağlayamayacağını savundu.

Tartışmaya Brüksel'den katılan AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger ise AB genelinde geçerli olacak "tek tip otoyol geçiş ücreti uygulaması" önerdi. Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Siim Kallas da "Alman modeline şüpheyle yaklaştığını" söyledi.

'Devlet idare etmeyi öğrenmeli'

Saksonya-Anhalt eyaleti başbakanı Reiner Haseloff, Albig'in önerisine karşı çıktı. Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi Reiner Haseloff, "Devlet vergi geliriyle idare etmeyi öğrenmelidir" dedi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter da ülkedeki bütün otomobil sahiplerinden yıllık 100 Euro ilave ücret alınması fikrine karşı çıktı. "Ek ücret, çifte vergilendirme demektir" görüşünü dile getiren Hofreiter, kamyon ve TIR'lar için uygulamaya konan otoyol ücreti uygulamasının genişletilerek ek gelir elde edilebileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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