Otoyol köprüsü çöktü; Cenova'da iki günlük yas ilan edildi

İtalya'nın Cenova kentinde 45 metre yükseklikteki bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Cenova'da iki günlük yas ilan edilirken, enkaz bölgesinden yardım isteyen insanların çığlıklarının duyulduğu belirtiliyor.

Kayıp kişi sayısını da 4 ila 10 arasında değişebileceği de söyleniyor. Öte yandan köprünün ayakta kalan kısımlarının çökme ihtimaline karşı civardaki 11 binada yaşayan 432 kişi tahliye edildi.

Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, bölgenin yoğun yağış altında olduğu öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 45 metre yüksekliğindeki köprü üzerinde bulunan 30 ila 35 araç ile 3 ağır tonajlı araç enkaz altında kaldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, köprünün yıkılacağını duyurdu.

Kayıp sayısı

Cenova emniyeti hastanede tedavi altında 15 kişi ağır yaralı olduğunu da açıkladı. Enkaz bölgesinde 'yardım isteyen insanların çığlıklarının duyulduğu da kaydediliyor. Kayıp kişi sayısını 4 ila 10 arasında değişebileceği de belirtiliyor.

Kalan kısımlarının çökme ihtimali

Nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu bir bölgede yaşanan olayın ardından, köprünün ayakta kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşı civardaki 11 binada yaşayan 432 kişi tahliye edildi.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, bölgedeki sanayi tesislerine ait bazı hangarların enkaz altında kaldığı ancak İtalya'da bugünlerin tatil dönemi olması nedeniyle boş olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

Köprüde güçlendirme çalışmaları yapılıyordu

İtalyan basınına göre olay yerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri karşılaştıkları manzarayı "cehennem gibi" diye tanımladı. Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" diye niteledi.

1182 metrelik betonarme Morandi Köprüsü 1967 yılında hizmete açılmıştı. Köprüdeki çökme sonrası, ülkedeki altyapı bakımsızlığı eleştirilmeye başlandı. İtalya 'da geçen yıl da otoyollarda iki benzer köprü ve üst geçit çökmesi vakası yaşanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.

Karayolları Müdürlüğü'nden açıklama

Karayolları Müdürlüğü ise olayın, betonarme yapıdaki köprüde güçlendirme çalışmaları sürerken meydana geldiğini açıkladı.

Cenova ve çevresinde bugün zaman zaman şiddetini artıran yağışlar görülüyor. Bazı görgü tanıkları, köprünün çökmesinden hemen önce bir yıldırım düşmesine tanık olduklarını anlattı.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan Pietro M. isimli bir görgü tanığı, "Saat 11.30'u biraz geçmişti ki köprüye bir yıldırım düştüğünü gördük, ardından da köprünün yıkılışını gördük" dedi. Cenova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doçent Antonio Brencich ise köprünün hava koşulları nedeniyle çökmüş olabileceği söylentilerini "saçmalık" diye niteledi.

Brencich, köprünün yaşlanmış olduğu iddialarıyla ilgili olaraksa "Bir betonarme köprünün 50 yıl sonra ömrünü doldurması için kötü yapılmış ve kötü korunmuş olması gerekir" dedi.

"İtalyanlar modern bir altyapıyı hak ediyor"

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Edoardo Rixi de "Bir köprü yıldırım yüzünden çökmez" diyerek olayın sebeplerinin araştırılacağını belirtti. Rixi, yıkılan Morandi Köprüsü'nün Cenova için şehir içi ve şehir dışı ulaşımda kritik önemde olduğunu da vurguladı ve alternatif ulaşım yolları üzerinde çalışacaklarını belirtti. Rixi, ülkede bir daha benzer olayların yaşanmasını önlemek için tedbirler alınacağını söyledi.

İçişleri Bakanı: Sorumluların ismini ve soyismini istiyorum

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "2018 yılında İtalya'da böyle bir şekilde ölünmesi kabul edilemez. Sorumluların ismini ve soyismini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bir açıklama yayımlayarak yetkilileri sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı ve "İtalyanlar modern ve etkin bir altyapıyı hak ediyor" dedi.

Köprünün idare ve bakımını yürüten Autostrade per l'Italia şirketi, köprünün tabanının sağlamlaştırılması için çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve köprü ile köprüdeki çalışmaların sürekli gözlem ve denetim altında olduğunu savunuyor.

Ulaştırma Bakanı Toninelli'nin gerekli süreci başlattığını belirten Di Maio, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de şehrin bir an önce normale dönmesi için gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Şirketi sorumlu tuttu

Ancak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, sorumlunun şirket olduğunu vurguladı.

Di Maio, "İdarecilerin adı soyadı belli, Autostrade per l'Italia. Yıllarca bireylerin idaresinin daha iyi olacağı söylendi. Ama yetkili kişi bize kalkmış köprünün sağlam olduğunu söylüyor. Bunlar bahane. Autostrade'nin bakımı yapması gerekiyordu ama yapmadı. İstifa etmeleri gerekiyor" dedi.

Macron'dan yardım teklifi

İtalya'da yaşanan faciadan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı dileğinde bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi telefonla arayarak yardım teklifinde bulundu.

Erdoğan: İtalya halkının başı sağ olsun

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İtalya'ya başsağlığı diledi.

Erdoğan, " İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Bugün İtalya'nın Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu, birçok kişinin de yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost İtalyan halkının acısını paylaşıyor, bu elim hadise sonucunda hayatını kaybedenlerin kederli yakınlarına, İtalya hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."