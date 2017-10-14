Otoyol inşaatından kurtarılan 800 ve 1200 yıllık iki ağaç, zeytin verdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL- İzmir Otoyolu hattında kamulaştırılan Manisa\'nın Akhisar ilçesi\'ndeki bir araziden sökülüp Antalya\'da Vakıf Zeytinliği\'ne dikilen 800 ve 1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, 2 yıl sonra toprağa uyum sağladı. Bu yıl ağaçlardan 5\'er kilo zeytin toplandı.

İstanbul- İzmir arasındaki otoyol projesi kapsamında Akhisar İlçesi güzergahında kamulaştırılan bir arazide bulunan biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı sökülüp odun olacakken, Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB) girişimiyle Antalya\'ya getirildi. Ağaçlar, ATB\'nin işlettiği Vakıf Zeytinliği\'ne dikildi. 20 bine yakın zeytin ağacının bulunduğu Vakıf Zeytinliği\'ne dikilen zeytin ağaçlarına, iki yıl boyunca titizlikle bakıldı. Bu süreçte ağaçların üst dalları yeniden çıkmaya başladı. Bu yıl iki zeytin ağacından 5\'er kilo ürün elde edildi.

ODUN OLMAKTAN KURTARILDILAR

Otoyol projesi nedeniyle Akhisar\'da istimlak edilen arazideki zeytin ağaçlarının sökülüp, odun olarak satıldığını belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, bu iki ağacı odun olmaktan kurtardıklarını söyledi. Birçok kamu kurumu, belediye ve firmanın kamulaştırılan alandaki zeytin ağaçlarını kendi bahçelerine naklettiğini anlatan Narin, şöyle dedi:

\"Biz ikisini kurtardık. İyi bir şeye vesile olduğumuzu düşünüyorum. Orman Mühendisleri Derneği\'nin ölçümlerine göre ağaçlardan biri 800, diğeri 1200 yaşında. Birinci aşama olarak toprağa uyumları söz konusuydu. Toprağa uyum sağlandı. Şimdi de üstündeki dalları budayarak artık gövdeye gitmesine yardımcı olacağız. Bu sene bir miktar zeytin de verdi. 800 ve 1200 yaşındaki iki ağaçtan zeytin yemek oldukça sevindirici. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum.\"

Narin, 2 ağacın 2\'nci yılda ürün vermesini \'mucize\' olarak nitelendirirken sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu durum çok keyif verici. Antalya bölgesinde bu kadar uzun yıllık zeytin ağacı çok fazla yok. Bazı dostlarımız bize neden 2 ağacı buraya getirdiğimizi ya da bu kadar nakliye ya da benzeri şeylerle uğraştığımızı soruyor. Tabii ki biz bu ağaçları zeytin için getirmedik. Bu ağaçlardan zeytin elde etmek keyifli bir şey ama asıl 800 yıllık tarihi yaşatmış olmaktan haz alıyoruz. 800 yıllık tarihte bu ağacın birçok şeye tanıklık yaptığını düşünebilir ve keyif alabilirsiniz. Birçok kişi bu ağaçları görmek için geliyor, ziyaretçi sayımızda artış oldu. 1200 yaşındaki bir ağaca dokunmak insana farklı bir haz veriyor.\"



FOTOĞRAFLI