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Yaşam

Otoyol inşaatında iskele yıkıldı, 1 işçi hayatını kaybetti

Kaza sonucu 7 işçi yaralandı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

04 Ağustos 2015 17:11

İzmir-Çanakkale Otoyolunda viyadük inşaatındaki iskelenin yıkılması sonucu dört işçi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

DHA’nın haberine göre; İzmir-Çanakkale Otoyolu Koyundere Mevkii'ndeki yapımı devam eden viyadük inşaatında beton dökülmesi sırasında çelik konstrüksiyon iskele yıkıldı. Enkaz altında kalan 4 işçiden 1'inin hayatını kaybettiği, 7 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, enkaz altındaki işçilere ulaşılması için çalışma başlatıldı.

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