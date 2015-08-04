Otoyol inşaatında iskele yıkıldı, 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir-Çanakkale Otoyolunda viyadük inşaatındaki iskelenin yıkılması sonucu dört işçi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

DHA’nın haberine göre; İzmir-Çanakkale Otoyolu Koyundere Mevkii'ndeki yapımı devam eden viyadük inşaatında beton dökülmesi sırasında çelik konstrüksiyon iskele yıkıldı. Enkaz altında kalan 4 işçiden 1'inin hayatını kaybettiği, 7 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, enkaz altındaki işçilere ulaşılması için çalışma başlatıldı.