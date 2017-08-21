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Otoyol gişelerinde 16.5 kilo eroinle yakalandılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, TEM gişelerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 16,5 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

21 Ağustos 2017 17:44

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, TEM gişelerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 16,5 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik ekipleri plakası belirlenen aracı takibe alarak TEM\'in Arifiye gişelerinde aracı durdurdu. Polis, narkotik köpeği \'Dark\' ile otomobilde arama yaptı. Koltukların altına ve çeşitli yerlere gizlenen 300 bin lira değerindeki 64 paket halinde 16,5 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 28 yaşındaki M.T. ile 49 yaşındaki B.Ç\'yi gözaltına aldı. 2 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından sabıkalarının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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