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Yaşam

Otoyol geçişleri bayramda ücretsiz olacaktı, teknik arıza yüzünden ücretli oldu

Yetkililer bayram sonrasında teknik aksaklık yüzünden alınan ücretlerin geri iade edileceğini söyledi

06 Ekim 2014 15:35

Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulmuştu. Fakat gişelerdeki 'teknik bir arıza' yüzünden bazı gişelerde vatandaşlardan geçiş ücreti alınıyor. Yetkililer bayram sonrasında ücretlerin geri iade edileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Fakat bu sabah gişelerden geçen şoförler ücret alındığını farketti. İstanbul Mahmutbey gişelerden geçen bir şoförün HGS hesabından 1.80 lira geçiş ücreti kesildi.

Konuyla ilgili olarak Karayolları yetkilileri, “Bayram boyunca bazı gişelerden teknik bir arıza yüzünden vatandaşlardan geçiş ücreti alındı. Bayramdan sonra vatandaşların paraları HGS hesaplarına geri iade edilecek” dedi. Çok sayıda şikayet aldıklarını dile getiren yetkili bayram sonrasında vatandaşların 444 11 17 OGS-KGS danışma hattını arayarak kendilerinden alınan ücretleri geri tahsil edebileceklerini söyledi.

 

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