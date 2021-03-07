Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutan kişiye yaklaşık 10 katı ceza geldi

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanıp, 163 liralık geçiş ücretini ödemeyi unutan kişiye 1.693 liralık borç ve icra mektubu geldi.

7 iş günü içinde 1.693 lirayı ödemek zorunda olduğunu belirten İlker Sakalar, “Şoke oldum. Otoyoldan, köprüden geçince evimdeki buzdolabına, televizyona icra gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Geçiş ücretini yoğunluktan ödemeyi unuttum ancak evime icra geleceği hiç aklıma gelmezdi. 163 lira karşılığında bana gelen icra 1.693 lira, yaklaşık 10 katı. Bu icra olayı ile ilgili bana ulaşan bir ihtar yok” diye konuştu.

Mağdur olan Sakalar, “İcra kağıdı muhtarlığa bırakılıyor ve bana ulaşıyor. Neden ihtar yazıları muhtarlığa bırakılmıyor, anlaması çok güç” dedi.