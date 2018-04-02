OTOSTOPLU GASPÇILARA POLİS OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Beykoz\'da otostop çeken kadını aracına alan Muzaffer U. kendisini takip eden 2 kişi tarafından gasp edildi. Elleri ve ayakları bağlanan Muzaffer U. kredi kartını gasp eden şüpheliler 20 bin lira harcama yaptı. Polis operasyonuyla yakalanan gasp şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Beykoz dağ yolunda meydana geldi. Cumhuriyet Köyü\'nden Bozhane Köyü istikametine seyir halinde olan Muzaffer U. (50), yol kenarında otostop çeken Gamze B.\'yi gördü. Muzaffer U., aracına binen Gamze B.\'yi Riva\'daki adresine götürdü. Bu sırada aynı yere araçla gelen silahlı 2 şüpheli Muzaffer U.\'yu silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek ellerini ve ayaklarını bağladı. Muzaffer U.\'nun kredi kartını gasp eden ve şifresini zorla öğrenen şüpheliler buradan ayrıldı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Kendi imkanlarıyla bağlı olduğu ipten kurtulan Muzaffer U. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden Gamze B.(20), Tayfun S. (21) ve E.K. (17)\'yi Çekmeköy\'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARA ÇEKERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Gasp şüphelilerinin ATM\'den kredi kartıyla 20 bin lira çektiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin ATM\'den para çektiği anların kamera kayıtları

-Şüphelilerin şubeden çıkışı



