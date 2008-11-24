Otostoplu eğitim

Batman Gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) eğitim gören bazı öğrencileri hafta sonlarında velilerini beklemeden evlerine giderken, Kozluk karayolunda otostop yapıyor.



Kamyonet kasalarında zorlu yolculuk yapan öğrenciler, ekonomik durumları iyi olmadığı için otostop yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa, otostop yapan öğrenciler ailelerinin alması gerektiğini belirterek, “Gerekli önlemi alacağız” dedi.



Batman Gazi YİBO öğrencileri hafta sonu köylerine dönmek için tehlikelerini göze alıyorlar. Kozluk İlçesi yönündeki köylerde aileleri olan öğrenciler, yoldan araçlara otostop yapıyor. Bazı öğrenciler kamyonet kasalarında köylerine giderken, bazıları traktörlere biniyor. Tarım İl Müdürlüğü'nde programa katılan Batman Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa, karayolunda otostop yapan öğrencileri görünce, öğrencileri kendi imkanlarıyla sağladığı araçlarla köylerine gönderdi. Akboğa, şöyle dedi:





“Yatılı kalan öğrencilerden velileri gelenlerin hafta sonu için evlerine gitmeleri için bırakılıyor. Otoptop yapan çocukları ise velileri almalıdır. Karayoluna otostop yapan öğrenciler ise, ‘velim geldi’ deyip yola çıkan öğrencilerdir. YİBO'da 150 kadar kız öğrencimiz hala velisini bekliyor. Yola çıkan öğrenciler için bundan böyle tedbirini alacağız.”

Karayolunda otostopla eve gitmek isteyen öğrencilerden M. Tahir Oduncu, “Her cuma günü evimize gitmek için, yollara düşüyoruz. Otostopla araç bizi aldıysa gidiyoruz, almadıysa okula dönüş yapıyoruz. Çok tehlikeli olmasına rağmen haftanın yorgunluğunu evde atmak için yapıyoruz. Annemizi-babamızı çok özlediğimiz için bu yola başvuruyoruz” dedi.





